Liga Araba vrea sa obtina recunoasterea statului palestinian, cu capitala Ierusalimul de Est

Unul dintre obiective este de a reafirma "invaliditatea deciziei (americane) de recunoastere a Ierusalimul drept capitala a Israelului si faptul ca aceasta nu are nicio consecinta juridica", a declarat Ayman Safadi (foto) in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit."Cautam sa obtinem (...) recunoasterea unui stat palestinian cu Ierusalimul de Est drept capitala, in granitele din iunie 1967", a adaugat el.Aceste afirmatii au fost facute dupa vizita intreprinsa de o delegatie ministeriala araba, sambata, la Amman, alcatuita din ministrii de externe ai Egiptului, Arabiei Saudite, Marocului, Emiratelor Arabe Unite, pe langa Ahmed Aboul Gheit.Secretarul general al Ligii Arabe a anuntat convocarea unei "reuniuni ministeriale largite" la sfarsitul lunii.In cursul primirii acestei delegatii, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a reamintit necesitatea de a se gasi o solutie la chestiunea Ierusalimului in cadrul "unui acord de pace just si durabil" intre palestinieni si israelieni.Iordania, care isi asuma rolul de gardian al locurilor sfinte musulmane de la Ierusalim, a denuntat ca "o incalcare a dreptului international" decizia de la 6 decembrie a lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului.Regatul hasemit si Egiptul sunt singurele tari arabe care au semnat un acord de pace cu statul evreu.Israelul considera Ierusalimul capitala sa eterna si indivizibila. Palestinienii vor drept capitala pentru viitorul lor stat independent Ierusalimul de Est, care a fost cucerit de catre Israel in razboiul din 1967 din Orientul Mijlociu si apoi anexat, demers ce n-a fost recunoscut niciodata pe plan international.