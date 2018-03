Mahmoud Abbas l-a numit "fiu de catea" pe ambasadorul american in Israel

Ziare.

Mahmoud Abbas a avut aceasta iesire violenta la adresa lui David Friedman intr-un moment in care administratia Trump este posibil sa isi prezinte in curand planul de pace pentru palestinieni, comenteaza AFP.Dupa mai multe decizii aratand, in opinia lor, orientarea pro-israeliana a administratiei Trump, palestinienii au facut cunoscut ca Statele Unite sunt descalificate din rolul lor de mediator. Stadiul relatiilor dintre americani si palestinieni ridica semne de intrebare in legatura cu viabilitatea planului."Ambasadorul american la Tel Aviv este un colonist si un fiu de catea", a spus Mahmoud Abbas intr-un discurs sustinut luni, la Ramallah, denuntand politica Statelor Unite in fata conflictului israeliano-palestinian.Afirmatiile lui Abbas au antrenat o reactie vehementa din partea Casei Albe care a denuntat "insultele deplasate"."A venit timpul pentru presedintele Abbas sa aleaga intre retorica urii si eforturile concrete pentru a imbunatati calitatea vietii poporului sau si a-l duce spre pace si prosperitate", a declarat Jason Greenblatt, emisarul presedintelui Donald Trump pentru conflictul israeliano-palestinian.David Friedman este in cadrul administratiei Trump o figura puternic antipatizata de conducerea palestiniana.In trecut avocat al lui Donald Trump, David Friedman si-a preluat functia in mai 2017 precedat de pozitiile sale controversate in favoarea colonizarii.El este, de asemenea, un sustinator infocat al recunoasterii Ierusalimului drept capitala a Israelului si al relocarii ambasadei SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Donald Trump a anuntat la 6 decembrie ca a decis sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a statului evreu , unde va fi mutata si ambasada SUA. Palestinienii considera Ierusalimul de Est drept capitala viitorului lor stat la care aspira . Israelul ocupa din 1967 partea orientala a Ierusalimului, anexare nerecunoscuta vreodata de comunitatea internationala.