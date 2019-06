O responsabila palestiniana respinge planul economic american care vizeaza investitii de 50 miliarde de dolari

Ziare.

"Incepeti prin ridicarea asediului Gazei, sa opriti furtul teritoriilor noastre de catre Israel, al resurselor si banilor nostri, sa ne dati libertatea de miscare si controlul frontierelor noastre, al spatiului nostru aerian, apelor noastre teritoriale (...) si apoi sa ne aratati cum sa construim o economie dinamica si prospera ca un popor liber si suveran", a declarat dna Ashrawi, consilier al presedintelui palestinian Mahmoud Abbas.Statele Unite au anuntat sambata pentru prima data detalii ale planului lor de pace, declarand ca propunerea economica va genera 50 de miliarde de dolari in investitii pentru palestinieni si ca le va dubla Produsul Intern Brut (PIB) intr-un deceniu.Conferinta de marti si miercuri la Manama, condusa de fiul si consilier al presedintelui american, Jared Kushner, va fi ocazia de a prezenta acest plan demult asteptat, care va include mai tarziu o componenta politica potrivit responsabililor americani.Administratia lui Donald Trump a declarat ca initiativa va incerca sa reformeze economia palestiniana si sa o lege de vecinii sai, pentru a obtine investitii internationale imense.Dar Autoritatea Palestiniana boicoteaza aceasta conferinta intitulata "De la pace la prosperitate", estimand ca administratia Trump, care afiseaza sprijinul sau pentru Israel, incearca sa-i cumpere pe palestinieni si sa-i lipseasca de un stat independent. Casa Alba a numit planul "cel mai ambitios si mai cuprinzator efort international pentru poporul palestinian pana in prezent".Planul nu clarifica o sursa de finantare a investitilor, care se axeaza pe infrastructura, turism, agricultura si proiecte de educatie pentru palestinieni in Cisiordania si Gaza "Are capacitatea de a transforma fundamental Cisiordania si Gaza si sa deschida un nou capitol in istoria palestiniana - unul definit, nu de adversitate si pierderi, ci de libertate si demnitate", a declarat Casa Alba intr-un comunicat, citat de DPA.Administratia Trump a anulat decenii de politica a Statelor Unite fata de conflictul israeliano-palestinian, inclusiv prin mutarea ambasadei americane la Ierusalim si taierea ajutorului financiar acordat palestinienilor.