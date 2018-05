"Palestina isi recheama ambasadorul din Romania, in contextul scandalului legat de ambasada"

UPDATE

Nemultumirea Palestinei

Cele patru tari sunt Austria, Ungaria, Republica Ceha si Romania, a indicat Ministerul de Externe al ANP, informeaza AFP si dpa.Reprezentanti ai acestor tari au luat parte duminica la o ceremonie cu delegatia americana la Ministerul de Externe israelian, in ajunul inaugurarii Ambasadei SUA la Ierusalim.Astfel, potrivit dpa, cele patru state s-au distantat de majoritatea tarilor membre ale UE care au ales sa nu-si trimita reprezentantii la aceasta ceremonie israeliana.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, miercuri, ca nu stie daca premierul a fost informat de faptul ca ambasadorul Fuad Kokaly a fost rechemat la Ramallah."Nu stiu sa raspund la aceasta intrebare. Cat am fost eu in sedinta de Guvern, nu. Dar nu stiu daca premierul a fost informat sau nu", a declarat Nelu Barbu, intrebat daca ministrul de Externe sau un alt reprezentant al MAE au informat-o pe Viorica Dancila de decizia statului palestinian.UE a respins recunoasterea de catre presedintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului si decizia liderului de la Casa Alba de a transfera Ambasada SUA din Tel Aviv la Ierusalim, o initiativa ce a suscitat indignarea palestinienilor.Palestinienii vad in acest demers o negare a revendicarii lor asupra Ierusalimului de Est, pe care il doresc capitala a statului la care aspira.Conducerea palestiniana a suspendat contactele cu oficialii americani dupa anuntul facut de Donald Trump pe 6 decembrie privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului.