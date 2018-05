Palestinienii si-au rechemat reprezentantul in SUA, dupa ce Trump a jubilat intr-o zi tragica pentru ei

Ziare.

Husam Zomlot, reprezentant in Statele Unite al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), urmeaza sa revina in teritoriile palestiniene, a mentionat un comunicat al ministerului, citat de AFP.O decizie similara a luat si Turcia, care a acuzat Israelul de genocid, iar presedintele Recep Erdogan si-a rechemat ambasadorii de la Tel Aviv si Washington. La inaugurarea ambasadei au participat, printre altii, fiica cea mare a presedintelui Donald Trump, Ivanka Trump, impreuna cu sotul sau, Jared Kushner.Ramas la Washington, presedintele american a transmis un mesaj video in timpul ceremoniei. Intr-o postare pe contul sau de Twitter, el a descris evenimentul de la Ierusalim drept "O zi mare pentru Israel!".Iata si reactia lui Trump dupa ce armata israeliana a ucis zeci de palestinieni: Israelul are dreptul de a se apara