Patriarhul Ortodox de la Ierusalim, atacat cu pietre de palestinieni crestini

Protestatarii au blocat convoiul Patriarhului Teofil al III-lea in timp ce acesta se indrepta spre o biserica din Betleem, unde urma sa participe la slujba de Craciun.Acestia au aruncat cu pietre si sticle de apa, au lovit vehiculul cu pumnii si au scandat "tradator, tradator", inainte ca fortele de securitate palestiniene sa-i indeparteze. Geamurile a trei masini din convoi au fost sparte, insa vehicululul patriarhului nu a fost avariat.Presa israeliana a relatat pe larg despre aceste vanzari controversate de terenuri, inclusiv proprietati in Ierusalimul de Est si de Vest. Potentialii cumparatori sunt investitori israelieni si evrei.Oficialii din cadrul Bisericii Ortodoxe de la Ierusalim afirma ca sunt nevoiti sa vanda terenuri pentru a plati datoriile acumulate de-a lungul timpului. Pana acum, institutia religioasa inchiria pe termen lung terenurile rezidentilor.Palestinienii se opun vanzarii terenurilor catre investitori evrei si israelieni, considerand o actiune in acest sens drept un act de tradare.Protestatarii sunt crestini din Betleem, Nazaret si alte orase din Israel