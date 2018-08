Pe ultima suta de metri a mandatului, presedintele Columbiei a recunoscut Palestina

Ziare.

"As dori sa va informez ca, in numele Guvernului din Columbia, presedintele Juan Manuel Santos a decis sa recunoasca Palestina ca stat liber, independent si suveran", se afirma intr-o scrisoare, datata 3 august, adresata reprezentantului palestinian in Columbia.Documentul a fost dezvaluit, miercuri, de Ministerul de Externe de la Bogota, relateaza Jerusalem Post.Juan Manuel Santos, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, si-a incheiat marti cel de-al doilea mandat de presedinte al Columbiei, fiind succedat de conservatorul Ivan Duque."Asa cum poporul palestinian are dreptul de a-si constitui un stat independent, Israelul are dreptul sa traiasca in pace cu vecinii sai", se mai afirma in scrisoare.Palestina a fost recunoscuta drept stat suveran de Adunarea Generala a ONU, Curtea Penala Internationala si cel putin 136 de tari.Carlos Holmes, noul ministru de Externe al Columbiei, a anuntat ca, "avand in vedere omisiunile posibile care ar putea iesi la iveala cu privire la modul in care aceasta decizie a fost luata de catre presedintele in exercitiu, Guvernul va examina cu atentie implicatiile sale si va actiona in conformitate cu dreptul international".Reprezentantul palestinian in Columbia a salutat decizia Bogotei, in timp Ambasada Israelului a criticat hotararea si a cerut anularea acesteia."Cerem guvernului columbian sa anuleze decizia luata de Administratia anterioara in ultimele zile, care contravine relatiilor stranse si cooperarii considerabile in domenii vitale si in interesul ambelor tari", se afirma intr-un mesaj postat de ambasada pe Twitter.Autoritatea Palestiniana vrea ca Ierusalimul de Est sa devina capitala viitorului stat palestinian, care ar urma sa cuprinda Fasia Gaza si Cisiordania. Israelul insa considera orasul Ierusalim drept capitala sa eterna si indivizibila, potrivit terminologiei utilizate de liderii politici israelieni.