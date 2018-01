Trump taie 65 de milioane de dolari din contributia la ONU pentru palestinieni

Ziare.

Autoritatile americane au notificat printr-o scrisoare Agentia ONU pentru Refugiatii palestinieni (UNRWA) ca SUA vor retine 60 de milioane de dolari dintr-o contributie planificata de 125 de milioane de dolari, potrivit Associated Press.In scrisoare, Departamentul de Stat subliniaza ca viitoarele donatii din partea SUA depind de schimbarile majore efectuate de UNRWA, institutie internationala criticata vehement de Israel."Am vrea sa vedem unele reforme", a declarat Heather Nauert, purtator de cuvant al Departamentului de Stat, adaugand ca sunt necesare schimbari in ceea ce priveste modul in care agentia functioneaza si este finantata.SUA sunt cel mai semnificativ donator al agentiei ONU pentru refugiatii palestinieni.Agentia se concentreaza pe oferirea de servicii medicale, sociale si educationale palestinienilor din Cisiordania, Fasia Gaza, Iordania, Siria si Liban.Organizatia pentru Eliberare Palestinei a criticat dur actiunea SUA, avertizand ca ar putea amplifica instabilitatea din regiune si afirmand ca vizeaza "cel mai vulnerabil segment al poporului palestinian si priveaza refugiatii de dreptul la educatie, sanatate, adapost si o viata demna".La randul sau, Antonio Guterres, secretarul general al ONU, s-a declarat foarte ingrijorat, afirmand ca UNRWA "furnizeaza servicii vitale" refugiatilor.Intr-un mesaj pe Twitter din data de 2 ianuarie, presedintele american Donald Trump si-a exprimat frustrarea in legatura cu lipsa progresului in privinta incercarilor sale de a media pacea intre Israel si palestinieni."Platim palestinienilor sute de milioane de dolari pe an si nu primim apreciere sau respect. (...) Dar cum palestinienii nu mai sunt dispusi sa vorbeasca despre pace, de ce trebuie ca noi sa mai facem aceste plati masive catre ei? ", a scris liderul de la Casa Alba. Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului , generand un val de nemultumire in intreaga lume. Decizia lui Donald Trump privind Ierusalimul a fost salutata de Israel, dar a fost criticata dur de Autoritatea Palestiniana, de Liga Araba, de ONU, de numeroase tari musulmane, de Uniunea Europeana si Rusia.Ulterior, Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat, cu o larga majoritate, un proiect de rezolutie care condamna decizia presedintelui SUA de recunoastere a orasului Ierusalim drept capitala a Israelului.Romania si alte patru state membre ale Uniunii Europene s-au abtinut de la vot in cursul sesiunii extraordinare a Adunarii Generale ONU pe tema deciziei presedintelui SUA.Israelul considera orasul Ierusalim drept capitala sa "unica si indivizibila", dar partea de est a orasului este revendicata de Autoritatea Palestiniana, care spera sa obtina un acord pentru crearea unui stat palestinian cu capitala in Ierusalimul de Est. Toate ambasadele tarilor in Israel sunt in Tel Aviv.