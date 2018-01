Un membru fondator al Hamas s-a impuscat in cap in timp ce isi verifica arma

Ziare.

Imad al-Alami s-a impuscat "in timp ce isi verifica arma personala la locuinta sa", a anuntat purtatorul de cuvant al Hamas Fawzi Barhoum, conform BBC.Surse medicale au afirmat ca Alami, fost membru al Biroului politic al Hamas, care are relatii apropiate cu Iranul, este internat intr-un spital din Gaza City.Nu exista confirmari din surse independente ale circumstantelor in care s-a produs incidentul. Informatiile initiale faceau referire la o tentativa de asasinat.Alami, in varsta de 60 de ani, este cunoscut si sub numele de Abu Hamam, si a fost unul dintre fondatorii Hamas.In 2003, Statele Unite l-au declarat "terorist global".