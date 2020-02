Zeci de militari israelieni au avut telefoanele piratate de Hamas

Ziare.

In acest fel, gruparea militanta palestiniana spera sa adune informatii cu caracter confidential, a spus locotenent-colonelul israelian Jonathan Conricus, citat de DPA.Armata israeliana, impreuna cu serviciul de securitate interna Shin Bet, a reusit sa neutralizeze actiunea Hamas, dupa ce soldati israelieni au raportat tentative suspecte de a fi contactati pe social media.Imaginile cu femei atractive aflate in spatele acestei tentative s-au dovedit a fi personaje fictive, a explicat Conricus. Soldatilor li s-a cerut sa descarce aplicatii care le permiteau sa faca schimb de fotografii cu femeile respective intr-un interval de numai 30 de secunde.Aplicatiile respective au introdus un program malware in telefoanele mobile ale soldatilor israelieni respectivi.Aceasta a fost a treia astfel de actiune a Hamas din ultimii trei ani si jumatate. De la ultima tentativa, inregistrata in iulie 2018, miscarea palestiniana si-a perfectionat tehnicile folosite.Pentru a spori autenticitatea personajelor respective si a oferi o explicatie pentru gramatica rudimentara a limbii ebraice folosite, soldatilor li se spunea ca femeile sunt imigrante de origine evreiasca.In mai multe cazuri au fost folosite scurte propozitii in ebraica pe serviciile de mesagerie ale Facebook, WhatsApp, Instagram si - pentru prima data - Telegram."Nu estimam ca exista o bresa substantiala in informatiile noastre, dar vom continua sa evaluam situatia", a adaugat Jonathan Conricus.