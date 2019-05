800 de ore s-a muncit in secuime la o poarta speciala pentru papa Francisc

Ziare.

Poarta secuiasca, cu simboluri specifice zonei Ciuc, are o inaltime de 5,3 metri, o latime de 8,48 metri si pentru realizarea ei s-au folosit peste patru metri cubi de lemn de stejar. Intr-un atelier din localitatea SubCetate, la poarta secuiasca uriasa au lucrat, timp de doua luni, mai multi mesteri populari, dar si elevi de la Scoala Populara de Arta."Am lucrat aproape opt saptamani, mai mult de 800 de ore, mai multe persoane. (...) Pentru mine este cea mai mare lucrare pe care am realizat-o pana acum. Cred ca voi fi foarte emotionat cand o voi vedea ridicata si daca papa va trece pe sub ea", a spus Sebestyen Ferencz, profesor in arta lemnului, la Scoala Populara de Arta.La randul sau, mesterul popular Andras Lajos spune ca a lucrat cu mare bucurie, pentru ca este ceva ce va intra in istorie si a marturisit ca, atunci cand o va vedea amplasata, i se va lua o piatra de pe inima."Poarta este realizata din stejar, cu motive traditionale din zona Ciuc. In partea de jos este copacul vietii si sus, in cele doua capete, sunt soarele si luna, motive traditionale din zona.Am lucrat cu multa bucurie, nu e o poarta oarecare, e ceva care intra istorie. Cred ca daca papa va trece pe sub ea, imi vor da lacrimile", a spus Andras Lajos.Mesterii populari au facut ultimele retusuri si, cu ajutorul mai multor muncitori si a unei macarale, poarta a fost ridicata in cursul serii si a fost amplasata pe drumul din apropierea altarului de unde Sanctitatea Sa va oficia Sfanta Liturghie.Ideea realizarii acestei porti secuiesti a apartinut autoritatilor judetene din Harghita, Covasna si Mures, care au dorit sa prezinte valorile specifice acestei regiuni.Presedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a declarat ca vizita papei Francisc "in centrul sufletesc si religios al Secuimii" este o onoare si o minune si considera ca poarta secuiasca reprezinta un simbol si o legatura a oamenilor zonei cu pamantul natal."Este o onoare pentru noi si chiar o minune ca Suveranul Pontif va veni aici, la noi, in vizita la Sumuleu Ciuc, in Secuime si noi credem ca prezenta Preasfintiei Sale ne va ajuta atat pentru a intari religia, cat si de a ne intari ca si comunitate, avand in vedere ca aici, in Secuime, marea majoritate a locuitorilor sunt romani-catolici si aceasta vizita are o importanta istorica.De aceea, ce pregatim ca sa primim suite de mii de pelerini, atat pentru aceasta vizita, cat si peste o saptamana, cand vor fi Rusaliile (...) Incercam sa prezentam partea aproape nevazuta a acestei regiuni, a acestui judet, acele valori, acele lucruri cu care ne mandrim. (...)Impreuna cu celelalte judete am initiat un proiect care acum e la finalizare, inaltarea unei porti secuiesti, care este un simbol istoric de-al nostru, care a primit in 2012, cel mai mare premiu in privinta monumentelor, premiul Europa Nostra.Acum, prin prezenta Preasfintiei Sale, care se pare ca va trece pe sub aceasta poarta, credem ca portile secuiesti in continuare vor reprezenta un simbol, care ne intareste si care ne ofera o viziune si o legatura cu acest pamant natal, cu care ne mandrim", a declarat Borboly Csaba.La fata locului s-a aflat si parintele Csont Ede, coordonator al vizitei papale la Sumuleu Ciuc, care a explicat ca pregatirile sunt pe ultima suta de metri si ca emotiile si bucuria sunt din ce in ce mai mari."Este un eveniment unic in viata noastra, care probabil ca nici nu se va repeta. Deci, este prima si ultima data, cel putin in viata noastra. Eu sper ca Sfantul Parinte sa mai vina, dar probabil ca nu voi apuca eu acest eveniment si are acest gust de unicat si stim ca un unicat este intotdeauna o valoare deosebita, care nu poate fi exprimat in cuvinte", a spus parintele Csont Ede.Suveranul Pontif va efectua o vizita apostolica in Romania, in perioada 31 mai - 2 iunie, urmand sa fie prezent in orasele Bucuresti, Iasi si Blaj, precum si la Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc.La Sumuleu Ciuc, papa Francisc va veni pe 1 iunie si va oficia o liturghie de la altarul aflat in saua muntelui Sumuleu, acolo unde are loc, in fiecare an, marele pelerinaj de Rusaliile catolice, care se va desfasura, in acest an, la o saptamana dupa vizita papala.