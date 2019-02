Ce cauta papa Francisc in Peninsula Araba

"Loc de intalnire a culturilor"

Oficial, vizita de trei zile a Papei Francisc are o motivatie religioasa. Dar ambele parti - conducerea Emiratelor Arabe Unite (EAU) si episcopul catolic al locului - asteapta un mesaj cu implicatii profunde pentru intreaga regiune."In numeroase cazuri domneste impresia ca in Arabia nu ar exista deloc crestini", a declarat Paul Hinder pentru DW. Episcopul catolic pentru partea sudica a Arabiei, de origine elvetiana, se ocupa impreuna cu cateva zeci de preoti de aproximativ un milion de crestini catolici. Dioceza sa este, ca intindere, una dintre cele mai mari din lume.Cateodata episcopul celebreaza opt, zece sau chiar mai multe misse la sfarsitul unei saptamani. Si bisericile sunt mereu pline. "Este o biserica a migrantilor plina de vitalitate", afirma el. Ori sunt "expati", adica diplomati trimisi oficial la post sau responsabili din economie, ori sunt muncitori "carora credinta li se pare importanta". Acestia din urma provin din India si Pakistan, Sri Lanka sau Filipine.Episcopul subliniaza, de asemenea, ca nu are sa se planga din cauza libertatii de exercitare a credintei, fiindca este respectata, mai ales in ceea ce priveste celebrarea slujbelor."Astazi exista mai bine de 70 de biserici, templuri si sinagogi in EAU", a declarat pentru DW ambasadorul acestei tari in Germania, Ali Abdulla Al Ahmed. "Pluralismul religios este foarte raspandit in tara noastra, cu mult peste nivelul inregistrat in anii '50 si '60 ai veacului trecut." Iar acest pluralism trebuie practicat, pur si simplu, a adaugat diplomatul.Fapt neobisnuit, si papa Francisc a abordat aceasta tema intr-un mesaj video, realizat inaintea vizitei sale. Suveranul Pontif a declarat ca se bucura sa poata vizita o tara "care este un model de coabitare, de fraternitate intre oameni si care vrea sa fie un loc de intalnire a diverselor civilizatii si culturi, in care multi isi gasesc un job sigur, unde pot munci si trai liberi, respectand diversitatea."De ce este atat de importanta pentru papa fraternitatea intre oameni se poate intelege aruncand o privire pe harta regiunii. In vest, EAU se invecineaza cu Arabia Saudita, in nord se ajunge pe coasta Iranului dupa numai doua ore de mers cu salupa. Nici Pakistanul, Afganistanul sau Yemenul nu sunt prea departe. Iar acestea sunt state in care crestinii trebuie sa se teama pentru viata lor si in care pluralismul religios este de neconceput.EAU au mai bine de noua milioane de locuitori. Dar numai fiecare al noualea detine si cetatenia tarii, o monarhie ereditara care a devenit foarte bogata gratie petrolului. Pentru a-si mentine prosperitatea, EAU au nevoie de numerosi muncitori din strainatate, de care, spre deosebire de alte state aflate in aceeasi situatie, au grija si pe termen lung, fiindca tara pune accent si pe dezvoltarea sociala.Pe de alta parte, EAU nu sunt o tara-model, fapt demonstrat intre altele de tratamentul aplicat homosexualilor: daca sunt prinsi, acestia risca pedeapsa capitala.Vaticanul si EAU, care si-au dobandit independenta in 1971, intretin relatii diplomatice oficiale din 2007. Dar contactele bilaterale sunt mult mai vechi. Seicul Shakhbut bin Sultan Al Nahyan, liderul din epoca de la Abu Dhabi, a vizitat deja in 1953 Vaticanul, in cursul unui turneu oficial in Europa.In 2016, printul mostenitor, Muhammad bin Zayid, i-a prezentat papei la Vatican o colectie de fotografii infatisand diverse santiere arheologice. Erau imagini realizate la Sir Bani Yas, o manastire crestina de pe o insula aflata in fata coastei EAU, care a existat intre secolele VI-VIII d.H.Prilejul propriu-zis al vizitei papei in EAU este o "intalnire inter-religioasa", la care va lua cuvantul si arhiepiscopul Romei. Inaintea zborului de reintoarcere, Sancitatea Sa va celebra o missa in marele stadion din Abu Dhabi, la care sunt asteptati mai bine de 120.000 de credinciosi.Daca "papa se va ruga si pentru victimele razboiului din Yemen (in care EAU sunt implicate), atunci acest lucru va fi respectat", a declarat ambasadorul Al Ahmed. "El este un om al pacii si noi stim asta", a adaugat el.Intalnirea inter-religioasa este urmarita atent la nivel international. Ambasadorul Al Ahmed s-a declarat convins ca vizita va avea o mare importanta, dincolo de granitele EAU. "Transmitem in lume un mesaj al pacii si convietuirii", a evidentiat el.Papa Francisc vorbeste in schimb despre "o noua pagina in istoria relatiilor dintre religii". El a multumit, de asemenea, marelui imam al Universitatii Al-Azhar din Cairo, Ahmed Al-Tayeb, care il va insoti la intalnirile din EAU. Egipteanul este privit ca autoritate religioasa suprema de catre musulmanii suniti.Cei doi lideri religiosi au subliniat ca credinta in Dumnezeu uneste si nu dezbina, ii apropie pe oameni unii de altii, ii indeparteaza de dusmanie si respingere.