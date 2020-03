Coronavirus: Papa ii convoaca pe toti credinciosii din lume sa recite "Tatal Nostru", miercuri

LIVE

"In aceste zile in care omenirea tremura in fata amenintarii pandemiei, mi-ar placea sa propun crestinilor sa-si uneasca vocile", a spus Papa duminica dupa rugaciunea Angelus.Sfantul Parinte i-a convocat astfel pe toti credinciosii din lume sa spuna rugaciunea "Tatal Nostru", miercuri la ora 12.00.Doua zile mai tarziu, vineri 27 martie, Papa a anuntat ca va prezida la 18:00 ora locala (17:00 GMT) un moment de rugaciune in Piata Sf.Petru, relateaza EFE."Incepand de acum, va invit pe toti sa participati spiritual cu ajutorul mass-media. Vom asculta Cuvantul Domnului, ne vom inalta rugaciunile, vom preaslavi Sfanta Euharistie, iar la sfarsit voi pronunta Binecuvantarea Urbi et Orbi, la care se va adauga posibilitatea iertarii universale a pacatelor", a spus Papa."Vrem sa raspundem in fata pandemiei cu o pandemie de rugaciune, compasiune si tandrete. Sa ne mentinem uniti", a subliniat Suveranul Pontif.Papa Francisc a celebrat duminica sfanta liturghie si rugaciunea Agelus in Sala Bibliotecii Vaticanului, care a fost transmisa online.Sfantul Parinte a aparut apoi la fereastra Palatului Apostolic pentru a binecuvanta piata Sf.Petru, total pustie, dupa ce Vaticanul a interzis accesul credinciosilor pana la 3 aprilie, ca masura de evitare a contagierilor si de franare a epidemiei.