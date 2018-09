Corul Capelei Sixtine este investigat pentru spalare de bani

Ziare.

com

Vaticanul a emis un comunicat in care confirma ca papa Francisc a autorizat o investigatie privind posibile nereguli financiare ale corului, scrie The Guardian.Comunicatul Vaticanului vine la cateva ore dupa ce ziarul italian La Stampa anuntase ca magistratii Vaticanului ii investigheaza pe managerul si directorul corului pentru delapidare, frauda si spalare de bani.In comunicatul Vaticanului este precizat doar ca papa Francisc a autorizat investigatia cu mai multe luni in urma si ca este in desfasurare.Corul Capelei Sixtine a fost creat in 1471, fiind considerat cel mai vechi cor din lume.