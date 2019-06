Latina nu a murit. Radio Vatican va transmite stiri in aceasta limba

Ziare.

Intitulat "Hebdomada Papae, Notitiae Vaticanae latine reddiate/ Sambata Papei, stiri din Vatican in limba latina", acesta are o durata de 5 minute si va fi difuzat in fiecare sambata, noteaza Reuters Buletinul de stiri va fi urmat de o emisiune de jumatate de ora despre conversatiile in latina, in cadrul careia ascultatorii vor primi sfaturi de utilizare a limbii latine intr-un context modern."Am vrut ca limba oficiala a Bisericii sa fie auzita la stiri, exact cum este ascultata zilnic la citirea Liturghiei in latina", a declarat Andrea Tornielli, directorul editorial de comunicare al Vaticanului.Programul va fi produs de echipa de stiri a radioului si de departamentul care traduce si scrie documente oficiale in limba latina de la Vatican.Luca Desiata, un om de afaceri italian care a publicat o carte de cuvinte incrucisate in latina, spune ca Internetul a contribuit la resuscitarea interesului pentru aceasta limba."Acum avem Wikipedia in latina (Vicipaedia Latina), aproape 40 de grupuri de Facebook in latina, in intreaga lume - iar contul de Twitter in latina al papei este urmarit de aproape un milion de oameni. Nu e rau pentru o limba moarta", a declarat Desiata, pentru Reuters.El a venit cu ideea pentru aceasta carte dupa ce, initial, a lansat in mediul online o revista in limba latina care, in 5 ani, a strans 10.000 de abonati.A.D.