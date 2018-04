Mesajul papei Francisc de Paste: Apel la pace pentru Tara Sfanta, Peninsula Coreeana, Africa si Ucraina

Ziare.

Suveranul Pontif si-a exprimat speranta ca dialogul si respectul reciproc "sa prevaleze asupra diviziunii si violentei" in Tara Sfanta, Yemen si intreg Orientul Mijlociu.In ceea ce priveste Siria, afectata de ceea ce pare a fi "un razboi fara sfarsit", Papa Francisc spera ca "masacrul in curs sa se termine".Papa Francisc a vorbit si despre Africa, mentionand Sudanul de Sud si RD Congo, zone profund afectate de foame, conflicte si terorism.In ceea ce priveste Peninsula Coreeana, Suveranul Pontif a facut un apel la dialog. "Discutiile de acum sa aduca armonia si pacea in regiune", a adaugat el.Pentru Ucraina, Papa Francisc isi doreste pace: "Pasii facuti catre armonie sa fie consolidati si ajutati de initiativele umanitare".Papa a mentionat si Venezuela, pentru care isi doreste gasirea unor solutii pasnice pentru crizele politice si umanitare. Catolicii si protestantii sarbatoresc, duminica, Invierea Domnului , cea mai veche sarbatoare a crestinatatii.