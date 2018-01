Papa a vorbit despre cum putem sa-L gasim pe Iisus si ce ar trebui sa faca un bun crestin

Ziare.

"Iisus se lasa gasit de cei care-L cauta, insa pentru a-L gasi, trebuie sa ne ridicam si sa mergem - nu sa stam, ci sa ne asumam riscuri; nu sa ramanem pe loc, ci sa ne pornim", a afirmat Francisc."Daca vrem sa-L gasim pe Iisus, trebuie sa ne depasim teama de a ne asuma riscuri, multumirea de sine si refuzul nostru indolent de a cere mai mult de la viata", a adaugat suveranul pontif.Papa a tinut omilia in timpul unei slujbe solemne desfasurate in Bazilica Sfantul Petru la care au participat cardinali, episcopi si alti membri ai clerului.Sarbatoarea catolica a Epifaniei Domnului, celebrata pe 6 ianuarie, marcheaza ziua in care, potrivit traditiei, cei trei regi magi i-au adus daruri pruncului Iisus. In Italia si in alte tari catolice, sarbatoarea este un fel de continuare a Craciunului, deoarece si in aceasta zi oamenii isi ofera cadouri, noteaza DPA.Francisc i-a indemnat totodata pe cei prezenti sa onoreze aceasta sarbatoare, dand dovada de altruism."A face bine fara a evalua costurile, chiar si atunci cand nu este cerut, chiar si atunci cand nu este nimic de castigat, chiar daca este neplacut. Aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu", a declarat Papa.