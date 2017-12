Papa, de Craciun, despre pericolele care pandesc lumea: "vanturile razboiului" si un model invechit de dezvoltare

Ziare.

com

Suveranul pontif a aparut la ora locala 12.00 (13.00 ora Romaniei, n.r.) in balconul central al Bazilicii Sfantul Petru din Roma pentru a sustine traditionala binecuvantare "Urbi et Orbi" ("Catre oras si lume") cu ocazia Craciunului."Vanturile razboiului sufla in lumea noastra si un model invechit de dezvoltare continua sa produca un declin uman, social si ecologic", a declarat papa Francisc."Craciunul ne invita sa ne concentram pe semnalele transmise de Iisus si sa Il recunoastem in chipurile copiilor, in special ale acelora pentru care, la fel ca in cazul lui Iisus, 'nu exista niciun loc in casa'", a adaugat papa Francisc.Liderul de la Vatican a spus ca il vede pe Iisus in chipurile copiilor care traiesc in zonele afectate de razboi , in cele ale refugiatilor si in cele ale familiilor ramase fara locuri de munca."Sa ne rugam la Domnul pentru pace in Ierusalim si in intreaga Tara Sfanta. Sa ne rugam ca dorinta de a relua dialogul va avea castig de cauza in randul tuturor taberelor implicate, pentru a se ajunge la o solutie negociabila ce va permite coexistenta pacifista a doua state, israelian si palestinian", a mai spus papa Francisc.Suveranul pontif a laudat eforturile depuse de comunitatea internationala ce vizeaza "ajutorarea acestui pamant ranit" pentru ca el sa redescopere "concordia, dreptatea si securitatea pe care le asteapta de mult timp".Dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, papa a cerut deja, recent, "sa se respecte status-quoul" pentru acest oras, in conformitate cu rezolutiile ONU Decizia anuntata de Donald Trump a generat manifestatii aproape zilnic in teritoriile ocupate din Israel si a intunecat atmosfera in care se desfasoara ceremoniile de Craciun la care participa crestinii palestinieni.Facand in discursul sau de luni un veritabil tur al lumii, papa Francisc i-a evocat si pe copiii sirieni "inca marcati de razboi", sperand ca Siria va restabili "demnitatea pentru fiecare persoana" angajandu-se "sa reconstituie structura sociala, independent de apartenenta etnica si religioasa".Suveranul pontif a vorbit, de asemenea, despre Irak , "inca ranit si divizat de ostilitatile" din ultimii 15 ani, dar si despre Yemen , "unde se desfasoara un conflict in mare parte uitat", in timp ce populatia locala sufera de foame si din cauza bolilor.Papa si-a completat revista zonelor marcate de instabilitate in lume, citand Sudanul de Sud, Somalia, Burundi, R.D. Congo, Republica Centrafricana, Nigeria, Venezuela si Ucraina El a acordat insa o atentie speciala cursei inarmarii nucleare la care participa liderul nord-coreean Kim Jong-Un si a spus ca se roaga "pentru ca in Peninsula Coreeana opozitiile sa fie depasite si pentru ca increderea reciproca sa poata sa se dezvolte in interesul lumii intregi".Apelul liderului de la Vatican intervine la scurt timp dupa ce Coreea de Nord a denumit duminica "un act de razboi" noile sanctiuni votate de Consiliul de Securitate al ONU si a reafirmat ca aceste masuri nu o vor descuraja sa isi finalizeze programul nuclear si cel balistic.Referindu-se la cea mai recenta calatorie a lui in strainatate, efectuata in Myanmar, o tara budista, si in Bangladesh, o tara musulmana, doua state aflate in centrul dramei prin care trece minoritatea musulmana Rohingya, papa Francisc a cerut in mesajul sau de luni comunitatii internationale "sa nu inceteze sa actioneze pentru ca demnitatea minoritatilor prezente in regiune sa fie protejata intr-o maniera adecvata".Mesajul de Craciun rostit de papa Francisc s-a referit si la dificultatile sociale ale familiilor in care "parintii nu au locuri de munca". Papa a deplans "copilaria furata" a acelora care "sunt obligati sa munceasca de la o varsta frageda sau care sunt inrolati ca soldati de catre mercenari fara scrupule".Papa Francisc a revenit si asupra migrantilor, o tema pe care a evocat-o si in timpul slujbei pe care a tinut-o la Vatican in Ajunul Craciunului. Luni, liderul de la Vatican a vorbit despre numarul mare de minori care calatoresc "singuri" in conditii inumane, devenind o prada usoara in fata traficantilor de fiinte umane"."In ochii lor, vedem drama atat de multor migranti, obligati sa isi puna in pericol vietile pentru a infrunta calatorii extenuante, care se incheie de atat de multe ori prin tragedii", a adaugat liderul Bisericii Catolice.In fiecare an, de Craciun, papa sustine binecuvantarea "Urbi et Orbi" in Bazilica Sfantul Petru din Roma.Slujba din acest an a inceput la ora locala 12.00 si reprezinta una dintre cele mai sacre cuvantari din calendarul catolic.Binecuvantarea "Urbi et Orbi" a fost transmisa in acest an in direct, in streaming, pe canalul de Youtube al Vatican News si de postul de televiziune catolic EWTN."Urbi et Orbi" se traduce prin sintagma "Catre oras (Roma, n.r.) si lume".Termenul dateaza din epoca romana si este utilizat de liderul Bisericii Catolice cu ocazia celor doua cuvantari majore pe care le sustine in fiecare an - de Paste si de Craciun.In timpul cuvantarii "Urbi et Orbi", papa rosteste un mesaj care se incheie cu urarile religioase traditionale, pronuntate in mai multe limbi.