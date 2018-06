Papa: Familia alcatuita dintr-un barbat si o femeie, dupa imaginea lui Dumnezeu, este singurul tip

Ziare.

com

"E dureros sa spun acest lucru astazi: Oamenii vorbesc despre familii diferite, despre tipuri diferite de familie, insa familia alcatuita dintr-un barbat si o femeie, dupa imaginea lui Dumnezeu, este singurul tip", a declarat papa Francisc."Multe femei - si, uneori, chiar si barbati - asteapta in tacere, privesc in alta parte, asteptand ca partenerii lor de viata sa redevina fideli", a adaugat suveranul pontif, citat de agentia de presa ANSA.Aceasta atitudine, a sugerat papa Francisc, reprezinta "sanctitatea de a ierta totul, din pura iubire".Prezent la Forum delle Famiglie, un eveniment organizat de o miscare laica italiana care reprezinta familiile catolice, papa Francisc a evocat si programele eugeniste ale nazistilor, pentru a condamna avorturile practicate in cazul fetusilor diagnosticati cu afectiuni medicale grave."In ultimul secol, intreaga lume a fost scandalizata de ceea ce au facut nazistii pentru a asigura puritatea rasei caucaziene. Astazi, noi facem acelasi lucru, insa purtand manusi albe", a adaugat liderul de la Vatican Dupa ce a criticat Biserica Catolica pentru faptul ca se concentreaza prea mult asupra avortului si contraceptiei si dupa ce a rostit o fraza intrata in istorie - "Cine sunt eu ca sa ii judec?" - atunci cand a vorbit public despre homosexuali, Francisc este considerat adeseori un papa cu opinii mult mai liberale decat cele ale predecesorilor lui.Cu toate acestea, liderul spiritual al celor 1,3 miliarde de credinciosi catolici din lume nu a schimbat pozitia Bisericii Catolice referitoare la planificarea familiala si sexualitate, facand pur si simplu mai rar comentarii ce vizau aceste teme.