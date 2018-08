Papa Francisc a criticat "libertatea fara constrangeri", intr-o predica inainte de un concert

Ziare.

com

"Sa alegi, sa poti decide pentru tine pare a fi cea mai mare libertate. Si intr-un fel este. Dar ideea libertatii pe care o respiram astazi este o idee de libertate fara legaturi, fara constrangeri si mereu cu o portita de scapare", a spus Suveranul Pontif, care a raspuns intrebarilor mai multor tineri.Tineri pelerini din aproape 200 de dioceze italieni au ajuns, sambata, la Circo Maximo, dupa mai multe zile de marsaluit, pentru a participa la o slujba urmata de un concert.Pe tinerii pe care parintii ii indeamna sa-si termine studiile, lasand la o parte relatiile amoroase, Papa i-a sfatuit sa se casatoreasca daca intalnesc "iubirea adevarata". "Iubirea nu tolereaza jumatati de masura. In dragoste trebuie sa pui toata carnea pe gratar", a declarat el, folosindu-se de o zicala argentiniana.Initiativa episcopatului italian se inscrie in cadrul unei mari mobilizari a bisericii catolice inainte de desfasurarea, in octombrie, a unui sinod consacrat tinerilor, la trei ani dupa sinodul consacrat familiei.