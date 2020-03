Papa Francisc a donat 30 de aparate de ventilatie mecanica

LIVE

In acel comunicat oficial, cardinalul Krajewski nu a precizat spitalele in care vor ajunge aceste dispozitive medicale, nici daca acestea se afla in alte tari decat Italia, potrivit Reuters.In Italia, unde noul coronavirus a provocat peste 8.000 de decese, epicentrul epidemiei se afla in nordul tarii, in regiunea Lombardia.Bilantul deceselor din Italia este de doua ori mai mare decat cel inregistrat in tara clasata pe locul al doilea in lume prin prisma acestui clasament, China.Autoritatile italiene au raportat peste 80.000 de cazuri confirmate de infectare cu SARS-CoV-2.