Papa Francisc a donat, chiar de ziua sa, cinci ventilatoare pentru bolnavii de COVID-19 tratati la Suceava

Potrivit Vatican News, in mod semnificativ, chiar de ziua sa onomastica, papa Francisc, care a primit la botez si numele Jorge (Gheorghe), a trimis diverse materiale medicale, printre care cinci ventilatoare pulmonare, spitalului din Suceava, cel mai mare focar de infectie cu noul coronavirus din Romania."Un semn de apropiere fata de bolnavii de COVID-19, dar si de sustinere a personalului sanitar din cel mai mare focar al pandemiei de Coronavirus din Romania. Astfel poate fi considerat gestul concret pe care papa Francisc l-a facut fata de bolnavii infectati cu noul coronavirus din Suceava, pentru care a trimis astazi din Cetatea Vaticanului diverse materiale medicale. Cu aproapte 25% din totalul infectarilor la nivel national, orasul Suceava si alte comune din imprejurimi sunt in carantina totala de mai multe saptamani", a transmis Vatican News.Materialele sanitare au fost procurate prin grija cardinalului Konrad Krajewski, responsabilul cu activitatea caritabila a papei (Elemosineria Apostolica).Prelatul a reusit sa colecteze pentru bolnavii din RomaniaEchipamentele medicale pleaca din Cetatea Vaticanului mai intai spre Milano pentru ca de acolo, cu sprijinul logistic al ambasadorului Romaniei in Italia, George Bologan, sa ajunga sambata la Bucuresti.Echipamentul medical trimis de papa Francisc in Romania ajunge in tara cu avionul care sambata va aduce acasa echipa de 11 medici si sase asistenti romani, trimisa pe 7 aprilie de Guvernul Romaniei la spitalul din Lecco (Milano), in epicentrul italian al pandemiei, pentru a lucra alaturi de Italia in ceasul cel mai greu al bataliei cu noul coronavirus.