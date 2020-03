Papa Francisc a fost testat pentru coronavirus, rezultatul e negativ

Ziare.

Potrivit publicatiilor Il Messagero si Fatto Quotidiano, suveranul pontif a fost supus miercuri unui test, dupaPacientul, care lucreaza pentru Secretariatul de Stat (guvernul Vaticanului), locuieste de mai multi ani in Casa Santa Marta, o resedinta cu regim hotelier in care suveranul pontif detine un mic apartament, isi ia mesele si acorda audiente private, au anuntat agentia de presa italiana Ansa, dar si jurnalisti specializati pe chestiuni legate de Vatican ai cotidianelor Il Messaggero si La Stampa.Aceasta verificare a fost facuta pentru toti cei care lucreaza in Casa Santa Marta, in special secretarii particulari ai papei., au scris cele doua ziare, citand surse interne de la Vatican.Informatia nu a fost confirmata oficial de Vatican, care nu a dorit sa comenteze nici la primul test la care a fost supus papa, la inceputul lunii, atunci cand suveranul pontif a avut o raceala cu tuse si si-a anulat toate angajamentele.Papa Francisc, dupa ce a fost ales in aceasta functie, a refuzat sa traiasca in somptuoasele apartamente din Palatul Apostolic, preferand sa locuiasca in conditii mai modeste, intr-un apartament de 50 de metri patrati din Casa Marta, o resedinta care gazduieste si prelati aflati in trecere prin Roma.