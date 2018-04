Papa Francisc a lansat un apel la pace in lume: Razboiul si varsarea de sange parca nu mai au sfarsit

Ziare.

com

In discursul sau din balconul central al Bazilicii Sfantul Petru de la Vatican, in fata a zeci de mii de persoane, Suveranul Pontif a lansat un apel la pace in intreaga lume, mentionand Tara Sfanta, Ucraina, Siria si Peninsula Coreea, informeaza agentia Bloomberg.Aparent facand direct referire la confruntarile de vineri de la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza, Papa Francisc a lansat un apel la "reconciliere pentru Tara Sfanta, care in aceste zile se confrunta cu ranile unui conflict in curs de desfasurare care nu cruta oamenii lipsiti de aparare".Suveranul Pontif a indemnat la incetarea "carnajului" din Siria, "a carei populatie este epuizata de un razboi care aparent nu are sfarsit".Seful Bisericii Catolice si-a exprimat speranta ca "fructele dialogului" vor aduce pace si armonie in Peninsula Coreea, in conditiile detensionarii relatiilor intre cele doua Corei dupa Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud.Pentru Ucraina, Papa Francisc a indemnat la consolidarea actiunilor de reconciliere nationala. Liderul catolic a mai lansat un apel la pace si armonie in Sudanul de Sud, Republica Democratica Congo si Venezuela.