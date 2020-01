Papa Francisc a lovit cu palma mainile unei femei care l-a tras violent de brat

Ziare.

Papa Francisc a parut vizibil iritat in timp ce incerca sa isi elibereze bratul din mainile credincioasei prea zeloase.O inregistrare a momentului, publicata pe platforma de micro-blogging Twitter, o arata pe femeie facandu-si semnul crucii in timp ce suveranul pontif se apropia de aceasta, care facea parte dintr-un grup de pelerini veniti la Vatican.Dupa ce a dat mana cu mai multi credinciosi, papa a inceput sa se indeparteze de grup, cand femeia l-a tras de un brat inapoi, in mod violent.Papa a parut ca sufera de durere si, in mod cu totul neobisnuit, a admonestat-o pe femeie si i-a lovit cu palma mana de doua ori pentru a se elibera.Ulterior, papa a mers sa vada o scena de Craciun aflata in piata Sf. Petru de la Vatican. Nu se stie ce s-a intamplat cu femeia.