Papa Francisc a multumit jurnalistilor pentru munca lor continua si pe timp de pandemie

"Va multumesc pentru munca depusa. In loc sa stati in pat duminica, voi lucrati. Multumesc foarte mult, multumesc. Este important sa comunicam", a declarat suveranul pontif jurnalistilor care il asteptau in fata bisericii Santo Spirito in Sassia, aflata la doi pasi de Vatican Liturghia a avut loc fara participarea credinciosilor, cu ocazia Duminicii Divinei Milostiviri, instituita in urma cu 20 de ani de Papa Ioan Paul al II-lea.In timpul celebrarii, Papa a avertizat in privinta "pericolului uitarii celor care au ramas in urma"."Riscul este sa fim loviti de un virus si mai rau, cel al egoismului si al indiferentei", a precizat suveranul pontif.