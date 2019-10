Papa Francisc a numit un nou sef al securitatii Vaticanului

Demisia

Gauzzi Brocoletti era din 2018 comandant adjunct al Jandarmeriei, principalul corp care se ocupa cu securitatea papei si a Vaticanului, relateaza EFE.Cu o diploma in Ingineria Securitatii si Protectie, obtinuta la Universitatea 'La Sapienza' din Roma, Brocoletti a intrat in corpul Jandarmeriei in 1995, iar din 1999 a fost responsabil cu planificarea si dezvoltarea infrastructurii retelei si tehnologiei de securitate si cyber-securitatea Statului Vatican.El l-a insotit pe papa in mai multe vizite apostolice si in deplasari pastorale, potrivit informatiilor oferite de Vatican.Brocoletti il inlocuieste pe Giani care a fost Comandant al Jandarmeriei timp de doua decenii si s-a aflat in serviciul a trei suverani pontifi.Demisia lui Giani, in varsta de 57 de ani, intervine dupa o serie de perchezitii fara precedent intreprinse de subordonatii sai la doua birouri-cheie de la Vatican, Autoritatea pentru Informatii Financiare (AIF) si Secretariatul de Stat.In cursul perchezitiilor, politia a confiscat documente si dispozitive electronice, Vaticanul afirmand ca s-a dat astfel curs plangerilor depuse de Banca Vaticanului si de Biroul Auditorului general si avand legatura cu 'operatiuni financiare derulate in decursul timpului'.In comunicatul de luni, serviciul de presa al Vaticanului a condamnat aceasta scurgere in presa ca fiind de natura "sa aduca prejudicii persoanelor implicate si imaginii Jandarmeriei".Intr-un interviu pentru presa de la Vatican, Giani a confirmat ca persoanele mentionate in documentul scurs in presa se afla sub ancheta si au fost sanctionate cu "o masura administrativa".Potrivit relatarilor presei, ancheta se refera la investitii in proprietati imobiliare de lux la Londra si folosirea unor sume din fondul de caritate personal al papei.