Papa Francisc: Abuzurile sexuale au fost ignorate mult timp, am aratat nepasare fata de copii

Papa Francisc a cerut iertare pentru durerea cauzata victimelor si a precizat ca preotii catolici trebuie sa se implice in eforturile de a opri abuzul, scrie The Guardian.El a criticat liderii bisericilor pentru ca ar fi fost mai ingrijorati de reputatia lor decat de siguranta copiilor.Suveranul pontif a scris: "Am aratat nepasare fata de cei mici; i-am abandonat."Vaticanul a publicat luni scrisoarea, inaintea calatoriei papei in Irlanda, in acest weekend.Papa Francisc a adaugat ca, desi majoritatea cazurilor sunt din trecut, este clar ca abuzul "a fost ignorat pentru mult timp". "Ne-am dat seama ca aceste rani nu dispar niciodata si ca este nevoie ca noi sa condamnam ferm aceste atrocitati si sa ne unim fortele pentru a opri aceasta cultura a mortii", a afirmat el.Saptamana trecuta, peste 300 de preoti au fost gasiti vinovati de abuz sexual in statul american Pennsylvania, mai mult de 1.000 de copii fiind victime, conform Curtii Supreme a statului. In raport se arata, printre altele, cum un preot a lasat insarcinata o minora si a ajutat-o sa faca avort, iar apoi i-a fost permis sa ramana in Biserica.De asemenea, un preot a recunoscut ca a violat cel putin 15 baieti, inclusiv unul in varsta de sapte ani.