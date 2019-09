Din Africa, Papa Francisc trage un semnal de alarma despre viitorul planetei

Ziare.

Suveranul Pontif a facut apelul in timpul vizitei in a patra cea mai mare insula din lume, despre care institutele de cercetare si agentiile au transmis ca a pierdut aproximativ 44% din paduri in ultimii 60 de ani din cauza exporturilor ilegale de lemn, scrie Reuters.Papa a vorbit si despre coruptie, pe care a legat-o de saracie si de exportul ilegal de resurse naturale.La o intalnire cu liderii din Madagascar, el a spus ca unii profita de pe urma despaduririlor excesive si a adaugat: "Deteriorarea biodiversitatii compromite viitorul tarii si al Pamantului, casa noastra".In urma masivelor incendii din Amazonia, presedintele brazilian Jair Bolsonaro a respins criticile internationale la adresa politicii lui de extindere a zonelor agricole. El a spus ca este o problema interna."Ultimele paduri sunt amenintate de incendii, braconaj, punerea la pamat nerestrictionata a unor valoroase zone forestiere. Flora si fauna sunt in pericol din cauza exporturilor ilegale", a mai afirmat Papa Francisc.El a completat spunand ca trebuie create locuri de munca pentru a-i lecui pe cei care sunt implicati in actiuni ce afecteaza mediul.Papa i-a indemnat pe liderii din Madagascar sa lupte "cu putere si determinare impotriva tuturor formelor de coruptie si specula care cresc discrepanta sociala" si sa confrunte situatiile de instabilitate si excluziune, care "creeaza intotdeauna conditii de saracie inumana".Grupul pentru mediu TRAFFIC estimeaza ca cel putin 1 milion de busteni de palisandru au fost exportati ilegal din Madagascar incepand cu anul 2010.