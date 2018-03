Papa Francisc cere iertare pentru catolicii care merg la prostituate: Este o crima impotriva umanitatii (Video)

Ziare.

Papa a facut comentariile in cadrul unei sesiuni relaxate de intrebari si raspunsuri cu tineri din jurul lumii care au venit la Roma pentru a se pregati de o intalnire a episcopilor programata pentru octombrie la Vatican.Blessing Okoedion, o femeie din Nigeria in varsta de 32 de ani care a fost o victima a traficului de carne vie, i-a spus Papei ca este ingrijorata ca multi clienti ai prostituatelor de pe strazile Romei sunt catolici."Ma intreb si va intreb, este posibil ca o biserica dominata inca de barbati sa isi puna intrebari in ceea ce priveste cererea mare din partea clientilor?", a spus ea.Suveranul pontif a raspuns spunand ca cel mai probabil, in Italia, 90% dintre barbatii care apeleaza la prostituate sunt catolici."As vrea sa profit de acest moment pentru va cere iertare voua (femeilor exploatate) dar si societatii in numele tuturor catolicilor care comit aceasta infractiune... Ma gandesc la scarba pe care aceste fete o simt atunci cand barbatii le obliga sa faca acele lucruri", a spus Papa.La intalnirea cu 300 de delegati la o universitate din Roma, Papa Francisc a spus ca exploatarea sexuala a femeilor vine dintr-o "mentalitate bolnava" care este inradacinata in multe persoane. El a adaugat ca feminismul inca nu a reusit sa o inlature si a cerut tinerilor sa lupte impotriva acestei mentalitati."Aceasta mentalitate spune ca femeile trebuie exploatate intr-un fel sau altul. Si acest lucru explica aceasta... este o boala a umanitatii, un mod bolnav de a privi societatea, o crima impotriva umanitatii", a spus el."Cine face acest lucru este un infractor. Nu este vorba despre a face dragoste, aceasta este torturarea femeii. Sa nu facem confuzii. Aceasta este o mentalitate bolnava, de infractor", a spus el.Papa Francisc a ascultat-o de asemenea si pe Angela Markas, in varsta de 22 de ani, din Australia: "Exista o tendinta in biserica de a se evita subiectele dificile. Inclusiv casatoriile intre persoane de acelasi sex, sexualitatea noastra si rolul femeilor in biserica", a spus ea.Mai devreme luna aceasta, femei catolice conduse de fostul presedinte al Irlandei, Mary McAleese, au cerut o putere mai mare de decizie a femeilor in biserica, facand apel la Papa pentru a darama "zidurile de misoginism".