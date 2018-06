Papa Francisc compara avortul pentru a evita defectele genetice cu metodele de purificare ale nazistilor

Ziare.

Suveranul pontif a facut comparatia intr-un discurs adresat membrilor unor asociatii familiale din Italia, scrie Reuters."Copiii ar trebui acceptati asa cum sunt, asa cum i-a trimis Dumnezeu, asa cum le permite Dumnezeu, chiar si atunci cand sunt bolnavi", a declarat el.Papa Francisc a vorbit apoi despre testele prenatale pentru a determina daca fetusul sufera de o boala sau malformatie."Prima propunere in acest caz este "Ar trebui sa scapam de el?". Iar pentru a avea o viata mai linistita, un copil nevinovat este ucis", a afirmat el."Spun acest lucru cu durere in suflet. In ultimul secol toata lumea a fost scandalizata de ce faceau nazistii pentru a purifica rasa. Astazi, facem acelasi lucru, cu manusi albe", a avertizat suveranul pontif.In cadrul programelor de purificare naziste, sute de mii de oameni au fost sterilizati cu forta si zeci de mii de copii au fost omorati intr-o incercare de a "curata" populatia de cei cu dizabilitati fizice sau cognitive.