Papa Francisc, concluzie trista despre 2017

Ziare.

com

Vorbind la vecernia de final de ani din bazilica Sfantul Petru, Suveranul Pontif a apreciat ca oamenii au fost "obositi si raniti" in anul care s-a incheiat cu "lucrari ale mortii, minciuni si nedreptati".Razboaiele sunt "semnul flagrant al acestui orgoliu absurd si fara pocainta al omului", iar multe altele au cauzat "numeroase forme de degradare umana, sociala si de mediu".Pentru toate acestea, "va trebui sa ne asumam responsabilitatile in fata lui Dumnezeu, a fratilor nostri si a creatiei noastre".La incheierea slujbei de vecernie, Papa Francisc a iesit in piata Sfantul Petru si a strans mainile oamenilor.