Papa Francisc critica "planul de pace" al lui Trump pentru Israel si Palestina: E un preludiu pentru o noua criza!

Suveranul Pontif a comentat legat de acest subiect in timpul unei intalniri cu episcopii din tarile Bazinului Mediteranean, care a avut loc in Bari."Regiunea mediteraneana este, in prezent, amenintata de focare de instabilitate si conflict, ambele in Orientul Mijlociu si tari din nordul Africii, precum si intre diverse grupuri etnice, religioase si confesionale", a spus Papa Francisc, citat de Reuters. "Nu putem trece cu vederea conflictul inca nerezolvat dintre israelieni si palestinieni, cu pericolul solutiilor inechitabile, si, prin urmare, un preludiu pentru o noua criza".La intalnire a participat si arhiepiscopul Pierbattista Pizzaballa, care conduce Patriarhia Latina de la Ierusalim, in a carei jurisdictie se afla Israelul, teritoriile palestiniene si Iordania.Este prima data cand Papa - care deseori a aparat atat drepturile palestinienilor, cat si nevoia Israelului de securitate - a vorbit public despre conflictul din zona dupa ce presedintele american Donald Trump a prezentat planul de pace pe 28 ianuarie.Planul SUA in cazul conflictului israeliano-palestinian garanteaza palestinienilor o autonomie limitata in parti din Cisiordania si permite Israelului sa isi anexeze toate asezarile de acolo si sa pastreze mare parte din Ierusalimul de Est.Pe langa liderii palestinieni, Uniunea Europeana a respins acest plan, apreciind ca proiectul nu respecta "parametrii agreati international" si a avertizat ca orice anexare de catre Israel a unor teritorii palestiniene va face obiectul unor repercusiuni.