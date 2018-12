Papa Francisc critica "voracitatea consumerista" a oamenilor

Ziare.

"Omul a devenit lacom si vorace. A avea, a aduna bunuri pare a fi sensul vietii pentru multi oameni", a spus liderul a 1,3 miliarde de catolici din intreaga lume, in fata a aproximativ 10.000 de credinciosi adunati ca in fiecare an in Bazilica Sfantul Petru din Roma.''O voracitate insatiabila traverseaza istoria omenirii pana la paradoxurile de astazi; unii se duc la banchete, in timp ce multi altii nu au paine pentru a trai", a spus Papa sub baldachinul realizat de Bernini, unde numai Suveranul Pontif este autorizat sa oficieze liturghia.''Trebuie sa se depaseasca culmea egoismului, nu trebuie sa se alunece in prapastiile lumescului si ale consumerismului'', a pledat Papa in cursul liturghiei din noaptea de Craciun.''Micul trup al Pruncului din Betleem este nou model de viata: sa nu devoram, nici sa acaparam, ci sa impartim si sa dam'', a pledat Papa, reamintind ca numele ''Betleem'' inseamna ''casa painii''."Sa ne intrebam: chiar am nevoie de multe lucruri, de retete complicate pentru a trai? (...) Sa ne intrebam: "De Craciun, imi impart painea cu cel care nu are?", a intrebat Suveranul Pontif.Papa Francisc, care tocmai a implinit varsta de 82 de ani, va rosti marti traditionala binecuvantare de Craciun ''Urbi et orbi'' ("Catre oras si lume") in fata credinciosilor adunati in Piata Sfantul Petru.