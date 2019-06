Papa Francisc, despre oamenii care resping pe oricine nu gandeste ca ei: De la cuib la secta este doar un pas

Ziare.

In ziua de azi, "exista mereu tentatia de construi cuiburi, de a se reuni in jurul propriului grup, al propriilor preferinte, cei care se aseamana intre ei, alergic la orice forma de contaminare", a declarat suveranul pontif cu ocazia slujbei de Rusalii din piata Sfantul Petru."De la cuib al secta nu este decat un singur pas, inclusiv in cadrul Bisericii: de cate ori ne definim propria identitate impotriva cuiva sau a ceva", a adaugat papa Francisc, care nu inceteaza sa pledeze pentru ospitalitate mai presus de diferentele confesionale sau nationalitate."In epoca calculatoarelor, ramanem la distanta: mai 'sociali' (pe retelele de socializare), dar mai putini sociabili", a mai spus suveranul pontif."Este la moda sa punem calificative, dar si sa insultam, din pacate. Apoi ne dam seama ca acest lucru face rau atat celui care insulta, cat si celui insultat", a urmat acesta.Cu prilejul unei alte slujbe celebrate sambata in piata Sfantul Petru, papa, care este si episcop de Roma, i-a incurajat pe credinciosii din dioceza sa sa fie atenti la "suspinele" persoanelor care locuiesc in acest oras."Pentru a asculta strigatul orasului Roma, avem nevoie ca Domnul sa ne ia de mana si sa ne coboare din pozitiile noastre, sa venim in mijlocul fratilor nostri care locuiesc in acest oras", a declarat pontiful argentinian in fata a 50.000 de persoane, printre care primarul Romei, Virginia Raggi.Papa Francisc si-a multiplicat in ultimele saptamani interventiile in favoarea persoanelor defavorizate, in special pentru strainii care isi duc cu greu traiul in "Orasul Etern".La inceputul lunii mai, papa Francisc a spus ca a "suferit" dupa ce locuitorii unui cartier sarac, precum si militanti de extrema dreapta, au proferat amenintari impotriva unei familii de rromi care obtinuse recent o locuinta sociala.Dupa cateva zile, gestul unui cardinal al papei fata de saracii care se adaposteau ilegal intr-un imobil din Roma a suscitat o polemica intre Vatican si ministrul de Interne, Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta).Cardinalul a rupt sigiliile plasate de politie si a restabilit alimentarea cu electricitate in acest imobil care adaposteste 150 de familii.Matteo Salvini, al carui discurs este uneori violent fata de cetatenii rromi, a afirmat ca acordarea de prioritate italienilor era un "principiu de decenta". Acesta a invitat, in mod ironic, Vaticanul sa ajute toti italienii "care nu reusesc sa plateasca electricitatea, gazul sau apa".