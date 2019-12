Papa Francisc face apel la pace si trezirea constiintei in mesajul de Craciun: Exista intuneric in inimile oamenilor

Ziare.

com

Prezent in balconul logiei centrale a bazilicii San Pietro, papa Francisc si-a dedicat mesajul de Craciun conflictelor si nedreptatilor din lume.Papa Francisc si-a inceput mesajul observand ca exista "intuneric" in inimile oamenilor, in relatiile personale si in familii, precum si in conflictele economice, geopolitice si ecologice, dar a adaugat ca "mai mare este lumina lui Iisus".Suveranul pontif a regretat ca mai multe natiuni ale continentului latino-american trec printr-o perioada de agitatie sociala si politica si a incurajat aceasta regiune in eforturile sale de a favoriza "justitia si reconcilierea" si a lansat un apel la depasirea "numeroaselor forme de saracie care sunt o ofensa pentru demnitatea oricarei persoane".In fata a sute de persoane reunite in Piata San Pietro, el a evocat "multimea de copii care se confrunta cu conflictele din Orientul Mijlociu si din alte tari ale lumii".Exprimandu-si durerea fata de tragedia poporului sirian, "care inca nu vede incheierea ostilitatilor ce devasteaza tara in acest deceniu", papa si-a exprimat speranta in trezirea "constiintei oamenilor". El a lansat "guvernelor si comunitatii internationale apelul de garanta securitatea si coexistenta pasnica a popoarelor din regiune" ale caror suferinte trebuie sa inceteze.Papa argentinian a adresat un gand de sprijin si poporului libanez pentru a putea iesi din criza actuala si "sa-si redescopere vocatia de a deveni un mesager al libertatii si al coexistentei armonioase pentru toti".In traditionalul sau tur al zonelor de conflict din intreaga lume, papa Francisc a subliniat ca locuitorii planetei "asteapta zile de pace si securitate, evocand totodata tensiunile din Irak si "criza grava umanitara din Yemen".Sfantul parinte si-a exprimat de asemenea speranta de a vedea Ucraina ajungand "la solutii concrete pentru o pace durabila".Evocand continentul african unde domnesc "violentele, calamitatile naturale si urgentele medicale", papa si-a exprimat dorinta de "a aduce alinare tuturor celor care sunt persecutati din cauza credintei lor, mai ales misionarilor si victimelor rapirilor".Papa Francisc si-a incheiat mesajul cu o urare de pace pentru populatiile care traiesc in regiunile orientale din Republica Democratica Congo, devastata de conflictele persistente".