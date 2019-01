Papa Francisc, in fata unui an crucial

Ziare.

Evenimentul din februarie este descris de parintele Federico Lombardi, fost purtator de cuvant al Papei, drept unul "fara precedent" si menit sa "dea impulsul necesar unor progrese urgente". "Chiar si in mediul ecleziastic sunt voci care sustin ca e timpul sa se schimbe subiectul, ca nu e nevoie sa se acorde atata atentie acestei chestiuni. Dar este o greseala", atentioneaza Lombardi in revista La Civilta cattolica.Actualul purtator de cuvant al Vaticanului, Greg Burke, a dat asigurari recent ca problema abuzurilor reprezinta "o prioritate fundamentala" pentru papa.O alta etapa importanta pentru Vatican in 2019 estecare reorganizeaza activitatea Curiei (administratia Vaticanului) . Reforma solicitata ferm de cardinali in cursul reuniunilor care au precedat conclavul in urma caruia a fost ales Papa Francisc, noul suveran pontif s-a angajat sa o lanseze din primele saptamani de pontificat. Consiliul cardinalilor - "C9", devenit "C6" - trebuie sa puna intre timp la punct ultimele detalii.In fine,, reuniune care se anunta de asemenea importanta pentru viitorul Bisericii catolice, avand pe agenda atat probleme de ecologie, cat si chestiuni care tin de organizarea locala a bisericii.In plus, Papa Francisc va face numeroase vizite in strainatate. Patru sunt deja programate oficial: in Panama, intre 23 si 27 ianuarie, pentru Zilele mondiale ale tineretului, apoi la Abu Dhabi, intre 3 si 5 februarie, in Maroc, la 30-31 martie, si in Bulgaria si Macedonia, intre 5 si 7 mai.Acestor destinatii li se mai adauga Japonia , vizita pe care a anuntat-o personal, si poate Madagascar si Romania, scrie La Croix. Inutil de remarcat ca acest program - chiar daca deplasarile sunt limitate, tinand cont de varsta papei - se anunta obositor pentru un om de 82 de ani - impliniti la 17 decembrie - care nu-si ia concedii si care isi incepe ziua de lucru in zori.Dar, desi nu se menajeaza, Papa Francisc se ocupa si de el, si chiar daca initial a parut marcat de loviturile dure incasate de-a lungul lui 2018, in ultimul timp s-a aratat mult mai in forma, semn al unei combativitati crescute, sustinute si de rugaciune. De altfel, a si slabit, probabil sub efectul unui regim: cei care l-au intalnit recent afirma ca masa de seara a Papei Francisc consta in kiwi si ananas, alt mod de a se asigura ca va functiona in parametri optimi intr-un an decisiv pentru pontificat.