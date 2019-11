Papa Francisc, in vizita in Japonia. Va vorbi despre armele nucleare

Ziare.

Suveranul Pontif, un militant infocat impotriva armelor nucleare, va citi un mesaj pe tema armelor de distrugere in masa la Nagasaki si se va intalni totodata cu supravietuitori ai accidentului nuclear de la Fukushima, din 11 martie 2011, cel mai grav dezastru nuclear dupa cel de la Cernobil, in 1986.Dupa ce a parasit Thailanda, prima etapa a calatoriei sale, Papa Francisc a aterizat la Tokio, unde se va afla timp de patru zile in cadrul primei vizite apostolice in aceasta tara din ultimii 38 de ani si a doua din istorie.Un alt obiectiv al calatoriei sale este incurajarea comunitatii catolice din Japonia, unde doar un procent din populatie se declara de religie crestina, jumatate dintre acestia fiind catolici.Suveranul Pontif va oficia doua liturghii, una in Nagasaki si una in Tokio, si se va intalni cu oficiali japonezi si imparatul Naruhito.