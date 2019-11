Papa Francisc lauda tinerii: V-ati ridicat privirile din telefoane si v-ati suflecat manecile. Adultii au de invatat

Ziare.

"Si noi adultii putem invata de la copiii care, in tot ceea ce priveste protectia naturii, se afla in avangarda", a spus Suveranul pontif in fata miilor de elevi si profesori prezenti in Aula Paul al VI-lea din Vatican Audienta a fost punctul final al intalnirii mondiale "Io posso", organizata de reteaua de scoli catolice FIDAE, la care au participat aproape 4.000 de tineri din intreaga lume pentru a dezbate enciclica asupra mediului inconjurator a papei, "Laudato Si".Papa Francisc, mereu sensibil la tema mediului, i-a incurajat pe parinti si profesori sa sprijine angajamentul tinerilor fata de mediu."Dragi baieti si fete vad in voi o incredere curajoasa. Increderea si curajul unui proiect care sa amelioreze mai concret mediul inconjurator si social, care poate lasa o amprenta", a spus papa."V-ati ridicat privirile din ecranul telefoanelor si v-ati suflecat manecile pentru a va pune in slujba comunitatii. Si chiar v-ati oferit celularele pentru acest angajament", le-a spus papa tinerilor, aplaudandu-i pentru initiativa lor.