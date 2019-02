Papa Francisc le cere oamenilor sa spuna la spovedanie pacatele impotriva mediului

Ziare.

"Atunci cand dau binecuvantarea dupa spovedanie, rar se intampla ca cineva sa-mi spuna ca a comis pacate impotriva Naturii si a Creatiei", a declarat papa la intalnirea cu experti in teologia morala, relateaza AFP."Nu avem inca constiinta impotriva acestui tip de pacate", a spus cu regret Sfantul Parinte, evocand "tipatul pamantului, violat si ranit in mii de feluri prin exploatarea sa egoista"."Dimensiunea ecologica este o componenta obligatorie a responsabilitatii fiecarei persoane si a fiecarei natiuni", a insistat Suveranul Pontif, care a consacrat in 2015 enciclica "Laudato si" salvarii planetei.Papa Francisc sublinia atunci obligatia de a se ingriji de creatie, care este o provocare pentru toti oamenii de buna vointa. Acest lucru cere, mai presus de toate, de la crestini capacitatea de a recunoaste radacinile spirituale ale crizei ecologice si de a coopera in a oferi un raspuns univoc.Din acest motiv, indemnase Sfantul Parinte, trebuie sa ne punem cu onestitate intrebarea cu privire la cel fel de lume dorim sa transmitem celor care vor veni dupa noi, facand in acelasi timp un serios examen de constiinta referitor la ocrotirea planetei incredintata grijilor noastre.