Papa Francisc, mesaj despre incendiile din padurea din Amazon

"Suntem preocupati pentru vastele incendii care se dezvolta in padurea amazoniana. Acest plaman de padure este vital pentru planeta", a spus Suveranul Pontif in fata unei multimi de credinciosi adunati in Piata Sfantul Petru, scrie AFP.Papa, care organizeaza in aceasta toamna o conferinta mondiala despre Amazon, i-a indemnat pe cei 1,3 miliarde de catolici de pe planeta sa "se roage pentru ca, gratie angajamentului tuturor, aceste incendii sa fie stinse cat mai repede posibil".Papa Francisc, ales in martie 2013, s-a intalnit in luna mai cu seful indigen Raoni, venit sa alerteze Europa cu privire la despadurirea Amazoniei. Seful poporului nomad kayapo a cautat sa stranga un milion de euro pentru a proteja rezervatia Xingu din Brazilia.Papa a denuntat atunci exploatarea Padurii amazoniene prin "interese mari economice internationale".In ianuarie 2018, Suveranul Pontif, in varsta de 82 de ani, a vizitat Puerto Maldonado, un sat din sud-estul statului Peru, inconjurat de jungla amazoniana, unde a convertit mii de peruani indigeni, brazilieni si bolivieni. El a condamnat "puternica presiune a marilor interese economice care ravnesc la petrol, gaze, paduri, aur, monoculturi agroindustriale".Conventia din octombrie ii va fi dedicata acestei paduri care ocupa 43% din suprafata Americii de Sud si unde traiesc aproape trei milioane de indigeni.Biserica Catolica este constienta de istoria sangeroasa de evanghelizare a Americii Latine in secolul al XVI-lea si recunoaste ca nu a tratat intotdeauna cu respect popoarele din Amazonia. Dar astazi este angajata in numeroase proiecte prin care ajuta popoarele amazoniene sa isi pastreze obiceiurile si identitatea.