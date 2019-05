Papa Francisc, mesaj pentru romani: Mergem impreuna cand ne depasim fricile. Va multumesc din inima (Video)

Ziare.

"Vin intre voi ca sa mergem impreuna. Mergem impreuna cand invatam sa pastram radacinile si familia, cand ne ingrijim de viitorul copiilor si al fratelui de langa noi, cand ne depasim fricile si suspiciunile, cand lasam sa cada barierele care ne separa de ceilalti", spune Sfantul Parinte, intr-un mesaj difuzat marti seara in exclusivitate de TVR.In mesaj, Papa Francisc multumeste presedintelui si celorlalte autoritati ale statului pentru invitatia de a vizita "Romania, tara frumoasa si primitoare, ca pelerin si frate"."Dragi frati si surori din Romania. Mai sunt doar cateva zile pana la calatoria care ma va aduce in mijlocul vostru. Gandul acesta ma bucura si doresc inca de pe acum sa va adresez tuturor salutul meu cel mai cordial. Vin in Romania, tara frumoasa si primitoare, ca pelerin si frate si le multumesc presedintelui si celorlalte autoritati ale statului pentru ca m-au invitat si pentru deplina colaborare. Traiesc deja bucuria intalnirii cu patriarhul si cu Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Romane, precum si cu pastorii si credinciosii catolici", afirma Papa Francisc.Sanctitatea Sa aminteste si de "legaturile de credinta care ne unesc inca de la apostoli" si de cei sapte martiri greco-catolici pe care-i va proclama fericiti in timpul vizitei in Romania."Legaturile de credinta care ne unesc vin inca de la apostoli, in special de la legatura care ii unea pe Petru si pe Andrei, cel care, potrivit traditiei, a adus credinta pe pamantul vostru. Frati de sange, au fost toti frati si in varsarea sangelui pentru Domnul. Si printre voi au fost atatia martiri chiar in timpurile recente, precum cei sapte episcopi greco-catolici pe care voi avea bucuria de a-i proclama fericiti.Faptul pentru care au suferit pana la jertfirea vietii este o mostenire mult prea pretioasa ca sa fie uitata. Si este o mostenire comuna care ne cheama sa nu ne indepartam de fratele care participa la ea. (...) Stiu ca multi pregatiti vizita mea in mod intens si va multumesc din inima. Va asigur ca va stau aproape in rugaciune voua tuturor si va dau binecuvantarea mea. Si va cer, va rog, sa va rugati pentru mine. Sa ne vedem cu bine!", mai spune Papa Francisc.Vizita de stat, pastorala si ecumenica a Papei Francisc in Romania se va desfasura in perioada 31 mai - 2 iunie, la Bucuresti, Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj. Suveranul Pontif se va afla la Bucuresti pe 31 mai, la Sumuleu Ciuc si la Iasi pe 1 iunie si la Blaj pe 2 iunie. Papa Francisc este al doilea Suveran Pontif care vine in Romania, dupa Papa Ioan Paul al II-lea, care a efectuat o vizita istorica la Bucuresti in mai 1999.