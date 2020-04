Papa Francisc: Mesajul Pastelui singuratatii sa fie o epidemie a sperantei. Avertisment despre prabusirea UE si oprirea razboaielor

Mesaj pentru cei care nu si-au putut lua adio de la cei dragi

Apel pentru incetarea conflictelor

De asemenea, Suveranul Pontif a avertizat Uniunea Europeana ca risca prabusirea daca nu ajunge la un acord cu privire la modul in care poate fi ajutata regiunea sa isi revina.Papa a pronuntat binecuvantarea "Urbi et Orbi" in bazilica Sfantul Petru goala, spre deosebire de anii trecuti, cand le vorbea zecilor de mii de credinciosi stransi in Piata Sfantul Petru., a spus Papa Francisc, laudand cadrele medicale si pe toti ceilalti care isi risca viata pentru a-i salva pe altii, dar si pe cei care lucreaza in aceasta perioada in domeniile esentiale."Nu este o vreme a indiferentei, pentru ca intreaga lume sufera si are nevoie sa fie unita in fata pandemiei", a mentionat el.Papa si-a exprimat compasiunea pentru cei care nu si-au putut lua adio de la cei iubiti din cauza restrictiilor. Suveranul Pontif a adaugat ca este momentul ca politicienii si guvernele sa ia masuri ferme pentru a ajuta popoarele sa treaca de criza si a-si relua in cele din urma viata normala."Ii incurajez pe cei care au raspunderi politice sa lucreze activ in favoarea binelui comun al cetatenilor, furnizand mijloacele si instrumentele necesare pentru a permite tuturor sa duca o viata demna si a favoriza, atunci cand circumstantele o vor permite, reluarea obisnuitelor activitati de fiecare zi. Nu acesta este timpul indiferentei, pentru ca toata lumea sufera si trebuie sa se regaseasca unita pentru a infrunta pandemia.Iisus inviat sa dea speranta tuturor celor saraci, celor care traiesc in periferii, refugiatilor si celor fara adapost. Sa nu fie lasati singuri acesti frati si surori mai slabi, care locuiesc in orasele si periferiile din orice parte a lumii. Sa-i facem sa nu duca lipsa de bunurile de prima necesitate, mai greu de gasit acum, cand multe activitati sunt inchise, de medicamente si, mai ales, de posibilitatea unei adecvate asistente sanitare.Luand in considerare circumstantele, sa se reduca totodata sanctiunile internationale care franeaza posibilitatea tarilor destinatare sa ofere un sprijin adecvat propriilor cetateni, iar toate statele sa fie puse in conditia de a face fata necesitatilor mai mari ale momentului, reducand, daca nu chiar anuland, datoria care apasa asupra bilantului statelor mai sarace", a spus Papa, potrivit vaticannews.va.Papa Francisc s-a declarat ingrijorat de viitorul Europei, el mentionand ca este vital ca rivalitatile care existau inaintea celui de-Al Doilea Razboi Mondial sa nu recapete forta ca urmare a pandemiei:"Dintre numeroasele regiuni ale lumii lovite de coronavirus, indrept un gand special spre Europa. Dupa Al Doilea Razboi Mondial, acest iubit continent a putut sa invie gratie unui concret spirit de solidaritate, care i-a permis sa depaseasca rivalitatile trecutului. Este mai urgent ca niciodata, mai ales in circumstantele actuale, ca atare rivalitati sa nu prinda din nou vigoare, ci ca toti sa se recunoasca drept parte a unei singure familii si sa se sustina reciproc.Astazi, Uniunea Europeana are in fata o provocare epocala, de care va depinde nu doar viitorul ei, dar si al lumii intregi. Sa nu se piarda ocazia de a da o ulterioara dovada de solidaritate, facand recurs chiar la solutii inovatoare. Alternativa este doar egoismul intereselor particulare si tentatia unei intoarceri la trecut, cu riscul de a pune la grea incercare coexistenta pasnica si progresul urmatoarelor generatii".Papa a facut si un apel pentru incetarea conflictelor, condamnand productia si traficul de arme, dar a avut si un gand pentru migranti si pentru toti ceilalti care sufera in lume."Nu acesta este timpul dezbinarilor. Cristos, pacea noastra, sa-i lumineze pe cei care au responsabilitati in conflicte, ca sa aiba curajul de a adera la apelul privind o incetare a focului globala si imediata in toate colturile lumii. Nu acesta este timpul in care sa se continue productia si traficul de arme, cheltuind capitaluri imense care ar trebui sa fie folosite pentru ingrijirea persoanelor si salvarea de vieti omenesti.Sa fie, in schimb, timpul in care sa se puna, in sfarsit, capat indelungului razboi care a insangerat Siria, conflictului din Yemen si tensiunilor din Irak, precum si din Liban. Sa fie acesta timpul in care israelienii si palestinienii sa reia dialogul pentru a gasi o solutie stabila si durabila, care sa permita ambelor parti sa vietuiasca in pace. Sa inceteze suferintele populatiei care traieste in regiunile rasaritene ale Ucrainei. Sa se puna capat atacurilor teroriste comise impotriva atator persoane nevinovate din diverse tari ale Africii. Nu acesta este timpul uitarii.Criza pe care o infruntam sa nu ne faca sa uitam de atatea alte stari de urgenta care poarta cu sine suferinta multor persoane. Stapanul vietii sa se arate aproape de populatiile din Asia si Africa ce trec prin grave crize umanitare, precum in regiunea Cabo Delgado, in nordul Mozambicului. Sa incalzeasca inimile atator persoane refugiate si evacuate, din cauza razboaielor, secetei si foametei.Sa dea protectie atator migranti si refugiati, printre care sunt multi copii, care traiesc in conditii intolerabile, mai ales in Libia si la granita dintre Grecia si Turcia; nu vreau sa uit de Insula Lesbos. Sa permita Venezuelei sa ajunga la solutii concrete si imediate, menite sa permita ajutorul international pentru populatia care sufera din cauza gravei conjuncturi politice, socio-economice si sanitare".Din cauza pandemiei de coronavirus, toate ceremoniile papale din saptamana sfanta au fost modificate si s-au desfasurat fara public.La Vatican s-au inregistrat opt cazuri de infectare cu Covid-19, in timp ce in Italia bilantul este printre cele mai dure din lume: 152.271 de infectati, 19.468 de morti.