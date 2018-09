Papa Francisc: Nu poti sa crezi in Dumnezeu si sa fii mafiot

Ziare.

com

"Nu poti sa crezi in Dumnezeu si sa fii mafiot, cine este mafiot nu traieste ca un crestin, pentru ca prin viata sa defaimeaza numele lui Dumnezeu", a declarat Francisc in predica din timpul slujbei oficiate la Palermo in memoria prelatului, in fata a zeci de mii de credinciosi adunati in zona portuara a capitalei Siciliei.Adresandu-se cu formula "frati si surori", dar folosind si cuvantul "mafioti", suveranul pontif i-a indemnat la schimbare pe membrii crimei organizate, dintre care unii merg la biserica si se inchina deschis."Le spun mafiotilor: schimbati-va, frati si surori! Incetati sa va ganditi doar la voi si la banii vostri... Intoarceti-va la adevaratul Dumnezeu, Iisus Hristos, dragi frati si surori". "Va spun, mafiotilor, daca nu faceti asta, viata voastra va fi pierduta si asta va fi cea mai mare infrangere a voastra", a punctat liderul catolic.Multi membri ai gruparilor de crima organizata din Italia, cum ar fi Cosa Nostra din Sicilia si Ndrangheta din Calabria, se considera parte a unui grup religios, de cult, invocand ajutorul unor sfinti pentru activitatile lor. In special in orasele mai mici din sud, ei iau parte la sacramentele catolice si, in unele cazuri, chiar au gasit complicitate din partea clericilor, scrie Reuters.Papa Francisc efectueaza sambata o vizita pastorala de o zi in Sicilia pentru a cinsti memoria preotului italian Iosif (Pino) Puglisi, ucis pe 15 septembrie 1993, in ziua in care implinea 56 de ani, de catre gruparea mafiota "Cosa nostra" in fata bisericii sale din Palermo.Asasinatul se inscria intr-o ofensiva a mafiei impotriva statului si a oricui ameninta existenta gruparii. Magistratii Giovanni Falcone si Paolo Borsellino au fost ucisi de bombe in Palermo in 1992. Prelatul Puglisi a fost ucis pentru ca ii scotea pe copii si adolescenti de sub influenta mafiei si le oferea sansa unei educatii integrale in spiritul valorilor crestine.Biserica Catolica din sudul Italiei a avut relatii suspecte cu Mafia. Cardinalul Ernesto Ruffini, care a fost arhiepiscop de Palermo din 1945 pana in 1967, a negat existenta Mafiei, considerand comunismul drept cea mai mare amenintare a Bisericii, aminteste Reuters.