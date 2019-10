Papa Francisc numeste un expert anti-mafia ca judecator-sef la Vatican: Sunt investigate tranzactii ilegale de milioane de euro

Ziare.

Giuseppe Pignatone, un magistrat in retragere, a fost numit seful Tribunalul de Stat din Cetatea Vaticanului, conform unui comunicat transmis joi de biroul de presa al Vaticanului, relateaza DPA.Pana la inceputul acestui an,La Vatican, Pignatone s-ar putea ocupa in curand de un caz major de coruptie, conform unor media italiene, printre care si saptamanalul L'Espresso.Conform unor informatii aparute in presa,Directorul serviciului de monitorizare financiara de la Vatican (AIF), Tommaso Di Ruzza. se numara printre cei suspendati, alaturi de monseniorul Mauro Carlino, un fost consilier al cardinalului de rang inalt Angelo Becciu., au scris L'Espresso si alte publicatii.Vaticanul nu a facut alte comentarii asupra acestui caz in afara unui comunicat transmis marti conform caruia procurorii de la Vatican au confiscat documente si materiale electronice de la birouri ale Curiei si AIF.Raidurile sunt parte a unor investigatii privind "operatiuni financiare derulate de-a lungul timpului", semnalate in vara de banca Vaticanului, IOR, si de auditul de la Vatican, se mai arata in comunicat.