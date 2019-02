Papa Francisc promite ca abuzurile clericilor nu vor mai fi musamalizate "asa cum se obisnuia in trecut"

Ziare.

"Niciun abuz nu mai trebuie musamalizat, asa cum se obisnuia in trecut, sau sa fie ignorat, intrucat neglijarea abuzurilor favorizeaza propagarea raului si muta scandalul la un alt nivel", a spus papa in discursul din finalul conferintei desfasurate timp de patru zile la Vatican.Adresandu-se unui numar de circa 200 de episcopi si alte oficialitati de rang inalt, suveranul pontif a reafirmat ca "daca in sanul Bisericii va aparea chiar si un singur caz de abuz - aceasta situatie in sine reprezentand o atrocitate - cazul va fi abordat cu cea mai mare seriozitate".Joi, in prima zi a intrunirii, Francisc a prezentat un proiect de reforma cu 21 de masuri pentru combaterea abuzurilor sexuale impotriva minorilor, relateaza DPA.Cu toate acestea, discursul sau de duminica nu a inclus angajamente concrete, cu exceptia promisiunii de a consolida legislatia de la Vatican impotriva pornografiei infantile online.