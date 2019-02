Papa Francisc recunoaste ca in Biserica Catolica au existat cazuri de abuzuri sexuale, inclusiv sclavie

Ziare.

Liderul Bisericii Catolice a vorbit despre aceasta chestiune in timpul unui tur istoric in Orientul Mijlociu, informeaza postul BBC News.El a recunoscut ca sunt cazuri in care preoti si episcopi au abuzat sexual calugarite, dar a spus ca Biserica este constienta de aceasta problema si "lucreaza la ea"."Papa Benedict a avut curajul sa dizolve o congregatie feminina care se afla la un anumit nivel, deoarece aceasta sclavie a femeilor a aparut - sclavie, mergand pana la sclavia sexuala - din partea clericilor sau a fondatorului", a explicat Papa Francisc, facand referire la predecesorul sau, Papa Benedict al XVI-lea.Suveranul pontif a mai declarat ca aceste cazuri de abuzuri sexuale se produc in general in "anumite congregatii, in mod predominant cele noi".In urma cu doar cateva zile, publicatia Vaticanului destinata femeilor, Women Church World, a condamnat abuzurile sexuale, relatand ca, in unele cazuri, calugaritele au fost fortate sa avorteze copii procreati in urma abuzurilor din partea preotilor, desi avortul este strict interzis de Biserica Catolica.