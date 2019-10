Papa Francisc spune ca arhivele Vaticanului nu vor mai fi ''secrete''

Ziare.

Institutia, cunoscuta in prezent sub titulatura de "Arhiva Secreta a Vaticanului", va deveni "Arhiva Apostolica a Vaticanului", a anuntat papa Francisc printr-un decret, denumit "Motu Proprio", informeaza DPA.Suveranul pontif a explicat ca a dorit sa evite astfel perceptiile negative asociate cuvantului "secret", ce provin dintr-o traducere eronata a denumirii originale in limba latina a institutiei.In latina, "Archivum Secretum" inseamna mai degraba "Arhiva privata", nu "Arhiva secreta". Arhiva de la Vatican a fost creata la inceputul secolului al XVII-lea de papa Paul al V-lea.Aceasta arhiva a devenit accesibila pentru cercetatori si experti in diverse domenii stiintifice incepand din 1881.Ea contine documente asociate administrarii Bisericii Catolice din secolul al VIII-lea pana in secolul al XX-lea, dispuse in rafturi cu o lungime totala de 85 de kilometri, inclusiv unele aflate intr-un buncar subteran, potrivit site-ului institutiei.Oamenii de stiinta pot sa acceseze in prezent doar documentele redactate pana la sfarsitul pontificatului lui Pius al XI-lea, in februarie 1939, dar si un numar restrans de documente mai recente.Pe 2 martie 2020, materiale provenind din timpul controversatului mandat al papei Pius al XII-lea - cuprins intre 1939 si 1958 -, ce a acoperit perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial, vor deveni la randul lor disponibile spre consultare publica.Papa Francisc a anuntat decizia la inceputul acestui an, in speranta ca va contribui la reabilitarea numelui papei Pius al XII-lea, acuzat timp de decenii ca nu a criticat Germania nazista pentru comiterea Holocaustului.