Papa Francisc, vizita istorica in Peninsula Araba: Plansul copiilor si al parintilor din Yemen ajunge la Dumnezeu

La putin timp dupa aterizarea in Abu Dhabi, Papa Francisc a transmis ca urmareste criza umanitara din Yemen cu multa ingrijorare si ca se foloseste de slujba sa de duminica din Vatican pentru a solicita partilor implicate sa implementeze un acord de pace si sa vina in ajutorul milioanelor de oameni afectati de razboiul civil, relateaza Reuters."Plansul copiilor si al parintilor ajunge la Dumnezeu. Sa ne rugam pentru copiii infometati, insetati, care nu au medicamente si care se afla in pericol de moarte", a transmis Papa Francisc.Emiratele Arabe Unite au salutat mesajul suveranului in ceea ce priveste razboiul din Yemen."Vom asigura implementarea acordului si vom transforma anul 2019 in anul pacii in Yemen", a declarat Anwar Gargash, ministrul de Externe din Emiratele Arabe Unite.Papa Francisc a fost intampinat la sosire de printul coroanei, Mohammed bin Zayed al-Nahyan. In cursul vizitei sale, care va dura trei zile, Papa se va intalni si cu Ahmed al-Tayeb, imam-ul suprem al moscheei al-Azhar.Papa va lua parte marti la o conferinta pe probleme religioase si va tine o slujba, la care sunt asteptati peste 120.000 de credinciosi.In Emiratele Arabe Unite traiesc peste un milion de romano-catolici. Avand in vedere numarul ridicat, oficialii de la Vatican au transmis ca doresc o prezenta mai puternica a Bisericii Catolice in Emiratele Arabe Unite.