Papa Francisc vrea ca liderii crestini din Orientul Mijlociu sa ia parte la procesul de pace din regiune

Ziare.

com

"Sfantul Parinte se duce la Bari, fereastra catre Orient (...), la o zi de reflectie si de rugpciune cu privire la situatia dramatica din Orientul Mijlociu", a precizat Vaticanul intr-un comunicat, transmite AFP.In cadrul acestei intalniri ecumenice dedicate pacii, "el va invita sefii bisericilor si comunitatilor crestine", se precizeaza in comunicat.Papa Francisc si-a exprimat in mai multe randuri ingrijorarea fata de Orientul Mijlociu si mai ales fata de situatia din Siria, dar si fata de comunitatile crestine, deosebit de amenintate in aceasta regiune.La inceputul lui aprilie, Suveranul Pontif lansat un apel la oprirea "exterminarii in curs" in Siria si a indemnat la "reconciliere" in Tara Sfanta."Fac apel din nou catre toti liderii politici pentru ca pacea si justitia sa invinga", a spus atunci Papa, in discursul sau saptamanal in fata credinciosilor adunati in Piata Sf. Petru.Papa Francis a facut un apel la pace mondiala si in mesajul "Urbi et Obri" de Pastele catolic, in contextul in care 16 protestatari palestinieni au murit atunci in confruntarile cu fortele de securitate israeliene.